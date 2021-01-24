В 2016 году Мария Максакова вместе со своим мужем Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Позже её супруга убили в украинской столице.
Недавно стало известно, что певица решила вернуться на родину и сделала это тайно. Сейчас Максакова намерена начать новую жизнь.
Чтобы прилететь в Москву ей пришлось из Киева лететь в Стамбул.
"Я свои старые интервью смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому", — отметила артистка.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?