Мария Максакова тайно прилетела в Россию

В 2016 году Мария Максакова вместе со своим мужем Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Позже её супруга убили в украинской столице.

Недавно стало известно, что певица решила вернуться на родину и сделала это тайно. Сейчас Максакова намерена начать новую жизнь.

Чтобы прилететь в Москву ей пришлось из Киева лететь в Стамбул.