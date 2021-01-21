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Даня Милохин встретился с матерью, которая бросила его в детстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Девять лет жизни Даня провёл в детском доме.

Даня Милохин встретился с матерью, которая бросила его в детстве

В интервью Ксении Собчак Даня Милохин объяснил, что не горит желанием встречаться с матерью, так как не испытывает никаких чувств к женщине, которую даже не помнит.

Биологическую мать популярного блогера, доходы которого исчисляются миллионами, отыскали авторы передачи "Пусть говорят".

Известно, что мать Дани ушла от мужа, страдающего алкоголизмом, оставив двух маленьких сыновей на попечение бабушки. Позже мальчиков забрали органы опеки и определили в тот детский дом, в котором когда-то воспитывался Юрий Шатунов.

В 13-летнем возрасте Даню и его брата из сиротского учреждения забрали приёмные родители. К ним он испытывает благодарность, а вот налаживать общение с биологическими родственниками не стремится.

"Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они — чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций", — рассказал Даня в интервью с изданием Starhit.

Тем не менее встреча брошенного сына и матери, у которой уже другая семья и дети, состоялась на Первом канале. Передача анонсировалась. Поклонники юного блогера с нетерпением ждут выхода в эфир программы с участием Милохина.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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