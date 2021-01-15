Мама Александра Гудкова высмеяла ведущих шоу Что было дальше?

Беспощадные тролли популярного YouTube-шоу испытали на себе острую критику со стороны матери шоумена.

Рдительница комика, прежде чем отправлять любимого сына "на растерзание" злых комиков, внимательно посмотрела шоу и дала каждому из ведущих "ЧБД" меткую и довольно язвительную характеристику.

Послание своей матери, адресованное тем, кто уже долгое время смешивает с грязью гостей свой злой передачи, Гудков зачитал, став участником провакативного шоу. Великодушная женщина в своей оценке нашла место не только для критики, но и для комплиментов.

"Недобитый китаеза, но приятный, — сказал Гудков, глядя на Нурлана Сабурова. — Рустам — недоразвитый, не могу смотреть. Тамби — какой хороший, аппетит лучший, прямо видно мужик. Про Серегу Деткова — слезы наворачиваются, афганец, наверное. Внимание, Леха — парень светлый, как дурачок. У нас таких в Соколовке психоневрологический диспансер выгуливает. На остановке голубей кормит, но он мне нравится, он как мужик, не то что ты", — передал слова своей остроумной матери комик.

Интернет-пользователи оценили юмор женщины и посоветовали взять её одной из ведущих шоу "Что было дальше".