Названы гонорары звёзд за продолжение "Секса в большом городе"

Шесть сезонов сериала, два полнометражных фильма и миллионы поклонников во всём мире — "Секс в большом городе" до сих пор остаётся культовой историей.

Рассказ о жизни подруг из Нью-Йорка получит продолжение. Съёмки начнутся уже этой весной. Всего планируется отснять десять получасовых эпизодов под общим названием "И вот так…" Транслировать их будет стриминговая платформа HBO Max.

В продолжении "Секса в большом городе" снимутся Сара Джессика Паркер (Керри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Они же выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Ким Кэтролл, игравшая роль Саманты Джонс в оригинальной истории, не планирует принимать участие в продолжении, сообщает Variety.

За каждый получасовой эпизод актрисы получат по одному миллиону долларов гонорара. Таким образом, за участие в этом проекте каждая из трёх звёзд получит по 10 миллионов долларов. Издание отмечает, что такие суммы гонораров стали характерны в последнее время для проектов с участием "А-листеров" — звёзд такого масштаба, как Николь Кидман, Риз Уизерспун, Джефф Бриджес и других.

Напомним, премьера оригинального сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году.