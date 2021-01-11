Скандально известный стилист Сергей Зверев планирует выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах в России в текущем году. Он будет баллотироваться от своего родного региона — Бурятии.
"Если раньше в поездке я очень сомневался, то в Бурятии, когда я пообщался с людьми, пообщался с народом напрямую глаза в глаза, конечно, мне ничего не остается, я иду баллотироваться в депутаты Госдумы… Любимые дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", — отметил Зверев.
Стилист отметил, что ему уже поступили предложения от пяти разных партий, однако окончательное решение он ещё не принял.
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