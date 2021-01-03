Первым мужем Надежды Бабкиной был барабанщик вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы" Владимир Заседателев.

После рождения общего сына их отношения сильно испортились и фактически завершились, однако ради ребёнка они продолжали жить вместе.

Однажды Бабкина случайно уронила паспорт своего гражданского мужа и увидела там свежий штамп о замужестве.

"Паспорт Володи сам собой открылся на странице "семейное положение". Руки у меня задрожали, а глаза впились в стоящий на страничке штамп, который гласил вовсе не о разводе. А в строке "зарегистрирован брак" стояла уже не моя фамилия. Хотя близких отношений между нами к тому времени не было, ради Данилы мы продолжали жить под одной крышей", — вспомнила артистка.