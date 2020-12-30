Молодая жена Петросяна поразила подписчиков женственными образами

Супруга юмориста предстала в сказочных образах.

Татьяна Брухунова устала от упрёков интернет-эстетов. Женщину упрекали в том, что она в своём молодом возрасте одевается как пенсионерка.

Татьяна решила показать подписчикам, как прекрасно она может выглядеть. В новых фотосессиях своего супруга Евгения Петросяна она блеснула очарованием молодости.

Брухунова облачилась в женственные образы. Женщина, недавно ставшая матерью, сфотографировалась в нежно-розовом платье, элегантной шляпке. Причёска и макияж Татьяны тоже были на высоте.

"У нас получилось пять образов. Совершенно разных. А пока ждем красивые снимки, посмотрим бекстейдж. Перед вами самый романтичный, можно даже сказать, немного кисейный. И он мне безумно нравится", — подписала видео Брухунова.

Подписчики жены Евгения Вагановича похвалили её за красоту и очаровательные образы.

Преображённая Татьяна напомнила фолловерам Елизавету Боярскую.