Супруга юмориста предстала в сказочных образах.
Татьяна Брухунова устала от упрёков интернет-эстетов. Женщину упрекали в том, что она в своём молодом возрасте одевается как пенсионерка.
Татьяна решила показать подписчикам, как прекрасно она может выглядеть. В новых фотосессиях своего супруга Евгения Петросяна она блеснула очарованием молодости.
Брухунова облачилась в женственные образы. Женщина, недавно ставшая матерью, сфотографировалась в нежно-розовом платье, элегантной шляпке. Причёска и макияж Татьяны тоже были на высоте.
"У нас получилось пять образов. Совершенно разных. А пока ждем красивые снимки, посмотрим бекстейдж. Перед вами самый романтичный, можно даже сказать, немного кисейный. И он мне безумно нравится", — подписала видео Брухунова.
Подписчики жены Евгения Вагановича похвалили её за красоту и очаровательные образы.
Преображённая Татьяна напомнила фолловерам Елизавету Боярскую.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.