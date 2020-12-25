13-летняя дочь Миллы Йовович покоряет мир Голливуда

Эвер Андерсон уже показала свои артистические способности.

Девочка снялась в фильме киностудии Marvel Studios "Чёрная вдова". Зрители смогут увидеть фильм в 2021 году.

Эвер Андерсон поразительно похожа на маму. Девочке так сильно передалась внешность мамы, что поклонники шутят, что Эвер без проблем может сыграть Лилу в продолжении фильма "Пятый элемент".

Дочь Миллы Йовович утвердили на роль героини Скарлетт Йохансон в детской версии фильма.

Мила гордится дочерью и отмечает её выдающиеся способности. Йвович рассказала, как Эвер удалось довести до слёз съёмочную группу своей игрой в особенно трогательных эпизодах "Чёрной вдовы".