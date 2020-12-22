Адвокат семьи погибшего курьера Александр Добровинский ответил на письмо, которое ему написал Михаил Ефремов из белгородской колонии.

Ранее актёр попросил у правозащитника прощение за своё поведение.

"Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью… Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям", — ответил Добровинский артисту.