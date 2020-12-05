София Ротару впервые за долгое время выступит в России

Украинская певица София Ротару впервые за долгое время выступит в России. Ранее певицу неоднократно критиковали за отказ от выступлений в стране, а также спонсировании украинских военных в Донбассе.

Ротару прибыла в Москву для участия в "Песне года". Все билеты на концерт уже были проданы, несмотря на высокую стоимость. Самый дорогой билет обошёлся в 7700 рублей.

Примечательно, что все участники шоу и съёмочная группа должны сдать тест на коронавирус.