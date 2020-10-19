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Саша Барон Коэн в детстве хотел стать шеф-поваром

Известный британский актёр Саша Барон Коэн рассказал, что в детстве хотел стать шеф-поваром, но его детская мечта "умерла".

По его словам, причиной для отказа от детской мечты стал слишком высокий рост. Рост Коэна составляет 193 сантиметра.

"Со мной в средней школе учился парень по имени Раймон Блан. Он стал шеф-поваром и получил звезду Мишлен. Однажды я зашел в его ресторан и попросил поработать у него, но он не принял меня. Он сказал, что я слишком высокий, чтобы работать на кухне. После этого я отказался от мечты стать шеф-поваром", — признался актёр.

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