Агутин опубликовал счастливое фото с Варум после слухов об измене

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет. Девять лет назад супруги чуть не развелись на фоне слухов об изменах певца.

Недавно стали судачить о том, что на "Кинотавре" в Сочи Агутин провёл ночь не с женой.

Для того чтобы опровергнуть сплетни, певец на своей странице в Instagram опубликовал фото, где он запечатлён с Анжеликой. На снимке пара выглядит счастливой.

Анжелика Варум нежно приобняла супруга за плечо. Фотография была сделана за городом.

"Та самая Болдинская осень, давно уже ставшая не просто периодом пушкинского вдохновения, а именем нарицательным, официально начинается в последний день августа", — написал Леонид Агутин.

Поклонники артиста обрадовались, что у звёздной пары всё хорошо. В комментариях они пожелали Леониду и Анжелике счастья.