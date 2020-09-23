Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 20 лет. Девять лет назад супруги чуть не развелись на фоне слухов об изменах певца.
Недавно стали судачить о том, что на "Кинотавре" в Сочи Агутин провёл ночь не с женой.
Для того чтобы опровергнуть сплетни, певец на своей странице в Instagram опубликовал фото, где он запечатлён с Анжеликой. На снимке пара выглядит счастливой.
Анжелика Варум нежно приобняла супруга за плечо. Фотография была сделана за городом.
"Та самая Болдинская осень, давно уже ставшая не просто периодом пушкинского вдохновения, а именем нарицательным, официально начинается в последний день августа", — написал Леонид Агутин.
Поклонники артиста обрадовались, что у звёздной пары всё хорошо. В комментариях они пожелали Леониду и Анжелике счастья.
"Вы, ребята, красивы и прекрасны! Счастья вам!";
"Обожаю Вас, Леонид и Анжелика, вы прекрасная пара";
"Вы созданы друг для друга. Берегите свою любовь", — написали фанаты.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.