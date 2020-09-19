От Виктории Бони скрыли смерть её отца

Несмотря на то, что отец Виктории Бони ушёл из семьи, ещё когда она была маленькой, телеведущая продолжала регулярно общаться с папой.

Однако новая семья скрыла тот факт, что отец звезды умер в марте этого года.