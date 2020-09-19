Несмотря на то, что отец Виктории Бони ушёл из семьи, ещё когда она была маленькой, телеведущая продолжала регулярно общаться с папой.
Однако новая семья скрыла тот факт, что отец звезды умер в марте этого года.
"Так плохо я себя не чувствовала еще ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом", — написала Боня в Instagram.
"Я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушел из жизни еще в марте этого года! Она лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз. Какими бы ни были наши отношения, мы безумно любим нашего отца! Я также знаю, что он тоже очень нас любил", — добавила телеведущая.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.