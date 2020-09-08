Суд считает возможным исправление Ефремова в колонии

Актёра Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

Приговор артисту огласили в Пресненском суде столицы. Судья отметила, что Ефремов может встать на путь исправления в местах лишения свободы.

Ранее бывший криминальный авторитет Михаил Орский также рекомендовал Ефремову отказаться от алкоголя и провести время в тюрьме с пользой для себя.