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Суд считает возможным исправление Ефремова в колонии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёра Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

Приговор артисту огласили в Пресненском суде столицы. Судья отметила, что Ефремов может встать на путь исправления в местах лишения свободы.

Ранее бывший криминальный авторитет Михаил Орский также рекомендовал Ефремову отказаться от алкоголя и провести время в тюрьме с пользой для себя.

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