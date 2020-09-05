Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Донбасс готовится стать частью Ростовской области
Правительство определило основное направление развития туризма на Алтае
Популярную YouTube-блогершу избили в Москве
НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным
Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
Кейт Бланшетт: не актриса, а актёр
Лукашенко обозначил главную проблему Белоруссии
В мозге космонавтов нашли изменения

Невестка Валерии оказалась недовольна свадебным путешествием

Шоу-бизнес » Зарубежный

Арсений Шульгин и Лиана Волкова после свадьбы отправились в Турцию. Они заселились в престижный отель Rixos Premium Tekirova.

Однако на следующий день молодожёны переселились в другую гостиницу, поскольку им не понравились условия проживания. Невестка Валерии пожаловалась, что вместо одной двухспальной кровати им сдвинули две односпальные.

По словам Волковой, персонаж отеля также вёл себя "не очень деликатно".

Последние материалы
Правительство определило основное направление развития туризма на Алтае
Наоми Кэмпбелл объяснила, почему не хочет иметь детей
Жерар Депардье стал православным
Крым: долгий путь на Родину
Популярную YouTube-блогершу избили в Москве
НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным
Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале от Amazon
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
Кейт Бланшетт: не актриса, а актёр
Популярное
Новости Белоруссии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ

На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.

К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Коммунисты
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Военные новости
Американские бомбардировщики "отработали" по Крыму с территории Украины
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников