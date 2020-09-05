Невестка Валерии оказалась недовольна свадебным путешествием

Арсений Шульгин и Лиана Волкова после свадьбы отправились в Турцию. Они заселились в престижный отель Rixos Premium Tekirova.

Однако на следующий день молодожёны переселились в другую гостиницу, поскольку им не понравились условия проживания. Невестка Валерии пожаловалась, что вместо одной двухспальной кровати им сдвинули две односпальные.

По словам Волковой, персонаж отеля также вёл себя "не очень деликатно".