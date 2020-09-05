Кейт Бланшетт: не актриса, а актёр

Голливудская звезда Кейт Бланшетт недавно заявила, что теперь её нужно называть только "актёр". Она считает, что феминитивы — это недопустимое явление. Кроме того, слово "актриса" может унизить честь и достоинство женщины, по мнению Кейт. Кроме того, австралийская кинодива поддерживает решение кинофестиваля в Берлине вручать только гендерно-нейтральные награды.