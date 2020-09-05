Голливудская звезда Кейт Бланшетт недавно заявила, что теперь её нужно называть только "актёр". Она считает, что феминитивы — это недопустимое явление. Кроме того, слово "актриса" может унизить честь и достоинство женщины, по мнению Кейт. Кроме того, австралийская кинодива поддерживает решение кинофестиваля в Берлине вручать только гендерно-нейтральные награды.
"Я принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" всегда использовалось в уничижительном значении. Поэтому я претендую на другой статус", — пояснила знаменитость.
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