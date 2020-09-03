Колумнист издания "7дней" комментирует растущую популярность телеведущей Елены Летучей и объясняет феномен такой стремительно взошедшей звезды:

"Летучая — это не псевдоним, а настоящая фамилия нашей сегодняшней героини, и она очень подходит для такой особы. Лена легка на подъем, меняет каналы, передачи, участвует в светских мероприятиях, с удовольствием путешествует, перелетая в разные страны.

Даже сейчас, в период пандемии, она отправилась с мужем на Занзибар, поскольку россиянам разрешили полеты в Танзанию. Я знаком с Леной лично и могу сказать, что эта женщина сделала себя сама", — говорит Александр Васильев.