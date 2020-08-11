Актёра Михаила Ефремова госпитализировали прямо из здания Пресненского суда Москвы.
Ему стало плохо перед слушанием дела о смертельном ДТП в центре Москвы. Актёру вызвали "скорую" и вынесли на носилках к машине "неотложки".
По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, врачи считают, что Ефремов находится в предынсультном или в предынфарктном состоянии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.