Эвелина Блёданс сообщила своим поклонникам в личном блоге радостную новость. Актриса приобрела для себя и своего сына квартиру в Москве.
Артистка утверждает, что это её "первая квартира" в российской столице несмотря на то, что она уже владеет недвижимостью на 29 миллионов рублей.
"Не буду говорить почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из избы", — объяснила актриса.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.