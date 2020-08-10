Эвелина Блёданс приобрела первую квартиру в Москве

Эвелина Блёданс сообщила своим поклонникам в личном блоге радостную новость. Актриса приобрела для себя и своего сына квартиру в Москве.

Артистка утверждает, что это её "первая квартира" в российской столице несмотря на то, что она уже владеет недвижимостью на 29 миллионов рублей.