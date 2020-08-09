Блогер Диденко оправдалась перед поклонниками

Аптечный блогер Екатерина Диденко уже не скорбит из-за смерти мужа, а строит отношения с новым кавалером.

Недавно она опубликовала фото с отдыха в Абхазии в обществе нового возлюбленного. Под этой фотографией появилось слишком много комментариев о том, что молодая вдова поступает неправильно. Она решила ответить на эти обвинения.

Диденко объяснила, что у неё было два пути — либо наладить свою жизнь, либо спиться и умереть.