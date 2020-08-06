Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях

Последний пост певицы Нюши в Instagram о глобальных экологических проблемах вызвал неоднозначную реакцию пользователей. В тексте звезда написала о повышении уровня моря: она заявила, что этот процесс необратим, и призвала людей заботиться о мировом океане. Публикацию она сопроводила довольно-таки откровенной фотографией в красном купальнике.

Часть поклонников поддержала певицу, однако некоторые упрекнули ее в излишней вульгарности.