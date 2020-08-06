Последний пост певицы Нюши в Instagram о глобальных экологических проблемах вызвал неоднозначную реакцию пользователей. В тексте звезда написала о повышении уровня моря: она заявила, что этот процесс необратим, и призвала людей заботиться о мировом океане. Публикацию она сопроводила довольно-таки откровенной фотографией в красном купальнике.
Часть поклонников поддержала певицу, однако некоторые упрекнули ее в излишней вульгарности.
"Вот прям статистика как нельзя лучше подходит под это фото", — заявил один из подписчиков.
"При чем тут эта фотка, когда есть глобальные проблемы?", — согласилась другая подписчица.
"Нюша, а вы лично бережете океан?" — с иронией спросил третий.
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