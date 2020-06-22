Гарик Харламов написал на своей странице в Instagram, что после восьми лет брака решил развестись со своей женой Кристиной Асмус.
Он отметил, что скандальный фильм "Текст", а также третьи лица не имеют отношения к их разводу.
"Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку", — пояснил Харламов.
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