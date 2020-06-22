Гарик Харламов сообщил, что разводится с Кристиной Асмус

Гарик Харламов написал на своей странице в Instagram, что после восьми лет брака решил развестись со своей женой Кристиной Асмус.

Он отметил, что скандальный фильм "Текст", а также третьи лица не имеют отношения к их разводу.