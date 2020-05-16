Дочь реп-звезды Лики Стар попала в аварию

Российская реп-исполнительница Лика Стар сообщила о том, что ее дочь попала в страшную аварию. Пятнадцатилетняя девочка поехала к морю на велосипеде, но по дороге ее сбил грузовик.

"У нас есть специальные дорожки, в конце которых круговое движение — дочка спокойно ехала по дороге, но затем увидела, что на нее несется машина", — говорит Лика.

Известно, что всего через несколько минут на место ДТП прибыла скорая, полиция и перепуганные родители.

"Когда мы появились, там уже лежали жесткие носилки, к которым ее привязали. Все лицо разбито, никто ничего не понимал, ей было больно", — вспоминает певица.

Сейчас подросток находится в больнице, ее разместили в отдельной палате.