Полина Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз

Полина Гагарина заработала за 2019 год около 5,3 миллиона долларов, а это почти 337 миллионов рублей. Это в 140 раз превосходит годовой доход ее супруга - известного фотографа Дмитрия Исхакова. Месячный заработок певицы составляет в среднем 28 миллионов рублей.

Полина Гагарина и Кончита

У Дмитрия Исхакова есть собственная студия и постоянная база заказчиков, однако у него получается зарабатывать около 200 тысяч рублей каждый месяц. Сама Гагарина призналась, что ее такой финансовый дисбаланс не смущает.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Полина Гагарина публично поддерживала Кончиту Вурст.

Полина Гагарина, российская певица, представляющая нашу страну на "Евровидении-2015", познакомилась с астрийским певцом Томом Нойвиртом. Артист, выступающий в образе женщины с бородой, встречает музыкального конкурса в Вене.

Видео, на котором победительница прошлого "Евровидения" Кончита Вурст целуется с Гагариной, российская певица выложила у себя в "Инстаграме". "Кончита сама подошла после репетиции и сказала огромное количество комплиментов", - отметила Гагарина.

"Кончита сама подошла после репетиции и сказала огромное кол- во комплиментов... Beautiful, amazing... Говорит она в конце! Приятно! Круто! Ребята! Читаю комментарии! Нельзя так! Почему так озлобленно? Это всего лишь сценический образ, и это работает! Она отлично выступает и очень интеллигентна! Призываю всех следить за словами!" - такими словами сопроводила Полина ролик, размещенный на своей странице в Instagram.

Напомним, Полина Гагарина выйдет на сцену международного конкурса с песней A million voices, написанной интернациональной командой авторов.

Как писала Правда.Ру, выступая на сцене "Евровидения-2015" Полина Гагарина не услышит свиста зрителей, даже если он будет иметь место. Девушка будет в наушниках, и организаторами конкурса предусмотрены меры для пресечения возможных провокаций.

"Правда.Ру" ранее писала, что будущее выступление Полины Гагариной на "Евровидении" тщательно проанализировали немецкие критики. Они отметили, что Россия отправляет на конкурс профессионала своего дела.

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