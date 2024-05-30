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Впервые в истории человек излечился от диабета

Cell Discovery: терапия стволовыми клетками избавила мужчину из Китая от диабета

2:09
Наука

Китайские врачи сообщили, что избавили 59-летнего мужчину от диабета с помощью стволовых клеток. Данное исследование впервые опубликовано в журнале Cell Discovery.

Cell Discovery: терапия стволовыми клетками избавила мужчину из Китая от диабета
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Пациенту провели трансплантацию стволовых клеток в 2021 году, и с 2022 года он не нуждается в приеме лекарств для контроля уровня сахара в крови. До этого лечения мужчина страдал диабетом 2-го типа на протяжении 25 лет и практически полностью утратил клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

Такие пациенты обычно нуждаются в частых инъекциях гормона и имеют повышенный риск повреждения нервов, почек и сердца.

Ученые создали клетки поджелудочной железы из стволовых клеток в лаборатории. Стволовые клетки уникальны тем, что могут трансформироваться в любой тип клеток: нервные, мышечные, почечные и другие. Превращение стволовой клетки в определенный тип клеток зависит от коктейля веществ, в который она помещена.

В этом исследовании использовали коктейль для преобразования в клетки поджелудочной железы.

До этого случая ни один человек не был полностью избавлен от диабета. Было доказано, что возможна ремиссия, при которой уровень сахара в крови временно нормализуется без приема лекарств, но это требует строгой диеты и программы тренировок.

Этот случай предполагает возможность восстановления способности организма регулировать уровень сахара в крови без изменения образа жизни, но для подтверждения потребуется больше исследований.

Авторы исследования отмечают, что их метод вряд ли подойдет пациентам с диабетом 1-го типа, так как при этом заболевании иммунная система атакует поджелудочную железу и, вероятно, уничтожит пересаженные клетки.

Данное исследование может стать значительным шагом вперед для полумиллиарда людей, страдающих диабетом, который является девятой по значимости причиной смертности в мире.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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