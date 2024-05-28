Скрытая сила морских организмов: как они спасают нас от эпидемий, но стоят на грани исчезновения

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Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования

1:18
Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе Мирового океана для человечества. Выяснилось, что гидросфера защищает людей от смертельно опасных патогенов.

Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования
Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эту информацию предоставили эксперты, ссылаясь на исследования нидерландских ученых.

Специалисты обнаружили, что вирусы, содержащиеся в воде, поглощаются морскими губками. Таким образом, эти многоклеточные животные выполняют роль «фильтров», очищая воду.

Согласно результатам эксперимента, морские организмы поглощают 94 процента патогенов, находящихся в водных объектах, всего за три часа.

Однако в ближайшие десятилетия гидросфера может утратить свои защитные свойства.

Причиной этого является антропогенное воздействие. Из-за человеческой деятельности в океаны попадает огромное количество загрязняющих веществ, что приводит к гибели многих морских обитателей.

Ситуация ухудшилась в период пандемии COVID-19. Люди стали использовать огромное количество средств индивидуальной защиты, которые неправильно утилизируются.

Это приводит к попаданию в водные объекты планеты миллиардов использованных одноразовых масок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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