Генетики открыли новую мутацию: спасение жизней детей с редким иммунодефицитом не за горами

Британские и норвежские генетики обнаружили новую мутацию в гене NUDCD3, вызывающую тяжелые формы синдрома Оменна, разновидности тяжелого комбинированного иммунодефицита.
Исследование проводилось на основе анализа ДНК девяти пациентов и двух их родственников из Великобритании и Норвегии. У этих пациентов не было мутаций в генах RAG1 и RAG2, обычно связанных с синдромом Оменна, но у всех была одна и та же мутация в NUDCD3. Эта мутация нарушает перестройку генома иммунных клеток, что приводит к отсутствию B-клеток и дефектам в T-клетках, вызывая серьёзные нарушения иммунитета, сообщает ТАСС.
Раннее выявление этой мутации позволит врачам быстрее диагностировать заболевание и обеспечивать своевременное лечение.
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