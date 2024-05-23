Бросьте курить и начните бегать: на сколько лет здоровый образ жизни продлевает жизнь

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ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни человека на 5 лет

1:03
Наука

О пользе здорового образа жизни сказано уже многое. Ученые из Чжэцзянского и Эдинбургского университетов решили определить, как эти преимущества выражаются в конкретных цифрах: может ли здоровый образ жизни продлевать жизнь, и на сколько. Подробности исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни человека на 5 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Китайские и британские эксперты проанализировали данные более 350 тысяч человек. Участники предоставили для исследования генетические данные, а также информацию об образе жизни, уровне образования, социально-экономическом статусе и перенесенных заболеваниях.

Результаты анализа показали, что здоровый образ жизни помогает защитить людей от преждевременной смерти и серьезных заболеваний.

Эксперты подчеркивают, что здоровый образ жизни включает физическую активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, правильное питание и здоровый сон.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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