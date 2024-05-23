Бросьте курить и начните бегать: на сколько лет здоровый образ жизни продлевает жизнь

ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни человека на 5 лет

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

О пользе здорового образа жизни сказано уже многое. Ученые из Чжэцзянского и Эдинбургского университетов решили определить, как эти преимущества выражаются в конкретных цифрах: может ли здоровый образ жизни продлевать жизнь, и на сколько. Подробности исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

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Китайские и британские эксперты проанализировали данные более 350 тысяч человек. Участники предоставили для исследования генетические данные, а также информацию об образе жизни, уровне образования, социально-экономическом статусе и перенесенных заболеваниях.

Результаты анализа показали, что здоровый образ жизни помогает защитить людей от преждевременной смерти и серьезных заболеваний.

Эксперты подчеркивают, что здоровый образ жизни включает физическую активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, правильное питание и здоровый сон.