О пользе здорового образа жизни сказано уже многое. Ученые из Чжэцзянского и Эдинбургского университетов решили определить, как эти преимущества выражаются в конкретных цифрах: может ли здоровый образ жизни продлевать жизнь, и на сколько. Подробности исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.
Китайские и британские эксперты проанализировали данные более 350 тысяч человек. Участники предоставили для исследования генетические данные, а также информацию об образе жизни, уровне образования, социально-экономическом статусе и перенесенных заболеваниях.
Результаты анализа показали, что здоровый образ жизни помогает защитить людей от преждевременной смерти и серьезных заболеваний.
Эксперты подчеркивают, что здоровый образ жизни включает физическую активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, правильное питание и здоровый сон.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.