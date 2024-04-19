Вулканы на спутнике Юпитера Ио бушуют не менее 4,5 миллиарда лет — вот как это узнали

Планетологи оценили историю вулканической активности Ио в 4,5 миллиарда лет

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Вулканическая активность на спутнике Юпитера Ио продолжается едва ли не с самого его рождения — не менее 4,5 миллиарда лет. Такова оценка планетологов, проанализировавших изотопный состав выбросов вулканов. Своими выводами они поделились на страницах научного журнала Science.

Фото: NASA is licensed under public domain

Ио считается самой сейсмически активной луной в Солнечной системе. На этом спутнике постоянно происходят извержения из-за разогревающих его приливных сил со стороны Юпитера и "соседей" — Европы и Ганимеда.

Группа американских и новозеландских планетологов под руководством доцента Калифорнийского технологического института Кэтрин дэ Клир изучила изотопный состав вулканических выбросов в атмосферу Ио при помощи миллиметрового телескопа ALMA, установленного в высокогорной обсерватории Чахнантор в Атакаме. В вырывающихся из недр небесного тела газах оказалась большой доля тяжёлых модификаций серы-34 и хлора-37.

Значит, лёгкие изотопы давно все выброшены в космос, отсюда вывод: вулканы извергаются очень давно — скорее всего, с момента образования Юпитера и его лун, резюмировали учёные.

Извержение вулкана на Ио из космоса