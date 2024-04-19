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Ученики с этими фамилиями будут получать заниженные оценки: учёные обнаружили любопытную закономерность

Management Science: учителя снижают оценки последним в списке ученикам

1:25
Наука

Исследование, проведенное специалистами из Мичиганского университета, обнаружило интересную закономерность в оценках учащихся, связанную с алфавитным порядком их фамилий.

Management Science: учителя снижают оценки последним в списке ученикам
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Для анализа использовались данные системы управления обучением Canvas за период с 2014 по 2022 год, охватывающие около 140 тысяч студентов и порядка 31 миллиона записей об оценках.

Исследователи выявили, что ученики с фамилиями, начинающимися на буквы A, B, C, D или E, в среднем получали оценки на 0,3 балла выше по сравнению с учащимися, чьи фамилии начинались с букв F — Z.

Одно из возможных объяснений этой тенденции связано с усталостью педагогов. В силу привычки вызывать учеников по алфавиту, педагоги, вероятно, испытывают утомление к концу списка, что может привести к более строгой оценке и пристрастности к ученикам, чьи фамилии находятся в конце алфавита. Кроме того, накопленное раздражение от предыдущих ошибок или недостатков может повлиять на конечные оценки, сообщает Management Science.

Это исследование подчеркивает важность осознания потенциальных влияний административных процедур, таких как порядок вызова учеников, на обучение и оценку в образовательных учреждениях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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