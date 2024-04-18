Биотехнологи "научили" бактерию из земли производству незаменимой аминокислоты валина

В Курчатовском институте разработан эффективный биосинтез валина

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Курчатовского института разработали биосинтез валина с достаточной для промышленного применения эффективностью, сообщает в среду пресс-центр учреждения.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Валин — одна из девяти незаменимых аминокислот, важных не только для полноценного питания, но и широко используемых в сельском хозяйстве, пищевом и фармацевтическом производстве, медицине и косметологии.

Эти ценные вещества изготавливают методами биотехнологического синтеза — при помощи особых микроорганизмов-продуцентов. Один из них — безопасная и неприхотливая почвенная коринебактерия Corynebacterium glutamicum.

В Курчатовском институте её уже приспособили к производству незаменимой аминокислоты лизина. А поскольку биосинтез валина идёт по той же схеме, "навыки" бактерии решили "прокачать".

"Мы внесли модификации в один из вариантов штамма коринебактерии со сниженным синтезом лизина. В результате такого генетического редактирования микроорганизм совсем перестал производить лизин, но получил способность продуцировать валин", — объясняет старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии Курчатовского геномного центра Марина Шереметьева.

В результате получены штаммы коринебактерий, способные выделять валин со скоростью 70 граммов на литр за 48 часов ферментации — то есть достаточной для промышленного применения.

Подробности технологии можно узнать в "Сборнике трудов Курчатовского геномного форума — 2023".