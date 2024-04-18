Биотехнологи "научили" бактерию из земли производству незаменимой аминокислоты валина

Учёные Курчатовского института разработали биосинтез валина с достаточной для промышленного применения эффективностью, сообщает в среду пресс-центр учреждения.
Валин — одна из девяти незаменимых аминокислот, важных не только для полноценного питания, но и широко используемых в сельском хозяйстве, пищевом и фармацевтическом производстве, медицине и косметологии.
Эти ценные вещества изготавливают методами биотехнологического синтеза — при помощи особых микроорганизмов-продуцентов. Один из них — безопасная и неприхотливая почвенная коринебактерия Corynebacterium glutamicum.
В Курчатовском институте её уже приспособили к производству незаменимой аминокислоты лизина. А поскольку биосинтез валина идёт по той же схеме, "навыки" бактерии решили "прокачать".
"Мы внесли модификации в один из вариантов штамма коринебактерии со сниженным синтезом лизина. В результате такого генетического редактирования микроорганизм совсем перестал производить лизин, но получил способность продуцировать валин", — объясняет старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии Курчатовского геномного центра Марина Шереметьева.
В результате получены штаммы коринебактерий, способные выделять валин со скоростью 70 граммов на литр за 48 часов ферментации — то есть достаточной для промышленного применения.
Подробности технологии можно узнать в "Сборнике трудов Курчатовского геномного форума — 2023".