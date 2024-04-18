Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гели для очищения лица: их предназначение, целевая аудитория и выбор продукта
Учитель информатики проходит по делу о тяжком причинении здоровью школьника
Какое расстояние должно быть между перцами
25-летнего мужчину убили в Москве из-за замечания о парковке
Вегетарианский бургер с грибами портобелло и авокадо
Россия и ОАЭ договариваются о строительстве новых посольств
Летом туристы из России смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Мария Захарова рассказала об очередном антироссийском демарше
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Биотехнологи "научили" бактерию из земли производству незаменимой аминокислоты валина

В Курчатовском институте разработан эффективный биосинтез валина

1:39
Наука

Учёные Курчатовского института разработали биосинтез валина с достаточной для промышленного применения эффективностью, сообщает в среду пресс-центр учреждения.

В Курчатовском институте разработан эффективный биосинтез валина
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Валин — одна из девяти незаменимых аминокислот, важных не только для полноценного питания, но и широко используемых в сельском хозяйстве, пищевом и фармацевтическом производстве, медицине и косметологии.

Эти ценные вещества изготавливают методами биотехнологического синтеза — при помощи особых микроорганизмов-продуцентов. Один из них — безопасная и неприхотливая почвенная коринебактерия Corynebacterium glutamicum.

В Курчатовском институте её уже приспособили к производству незаменимой аминокислоты лизина. А поскольку биосинтез валина идёт по той же схеме, "навыки" бактерии решили "прокачать".

"Мы внесли модификации в один из вариантов штамма коринебактерии со сниженным синтезом лизина. В результате такого генетического редактирования микроорганизм совсем перестал производить лизин, но получил способность продуцировать валин", — объясняет старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии Курчатовского геномного центра Марина Шереметьева.

В результате получены штаммы коринебактерий, способные выделять валин со скоростью 70 граммов на литр за 48 часов ферментации — то есть достаточной для промышленного применения.

Подробности технологии можно узнать в "Сборнике трудов Курчатовского геномного форума — 2023".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Какое расстояние должно быть между перцами
25-летнего мужчину убили в Москве из-за замечания о парковке
Вегетарианский бургер с грибами портобелло и авокадо
Россия и ОАЭ договариваются о строительстве новых посольств
Летом туристы из России смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
В Курчатовском институте разработан эффективный биосинтез валина
Мария Захарова рассказала об очередном антироссийском демарше
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
"Ингосстрах": россияне предпочитают ходить к стоматологу в марте
Немец сломал ногу во время турбулентности и больше семи часов страдал от боли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников