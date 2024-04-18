Эта ягода спасёт вас от ухудшения памяти: ученые назвали простой способ защитить свой мозг

Nutrients: восемь ягод клубники в день могут предотвратить когнитивные нарушения

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Академического центра здоровья университета Цинцинати, выявило, что включение в ежедневное питание всего восьми ягод клубники имеет потенциал улучшить память, предотвратить слабоумие и смягчить симптомы депрессии.

Фото: web.archive.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эксперимент проводился на 30 добровольцах с избыточным весом в возрасте от 50 до 65 лет, все из которых имели легкие когнитивные нарушения. Участников разделили на две группы на протяжении 12 недель. Первой группе ежедневно давали порошок из восьми измельченных сублимированных ягод клубники, второй — порошок-плацебо схожего вкуса и запаха. По окончании эксперимента участники прошли тесты на когнитивные способности и симптомы депрессии, сообщает Nutrients.

Установлено, что участники первой группы, потреблявшие клубнику, показали улучшение памяти и других когнитивных навыков, а также уменьшение симптомов депрессии.

Предполагается, что этот эффект связан с высоким содержанием в клубнике антиоксидантов антоцианов, которые борются с окислительными и воспалительными процессами в организме, способствуя профилактике деменции и психических нарушений.