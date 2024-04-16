Учёные нашли лучший способ мотивировать людей к физической активности

Circulation: деньги способны мотивировать людей заниматься спортом

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное экспертами медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, обнаружило, что даже небольшие финансовые поощрения в сочетании с игровыми методиками и мотивацией могут значительно увеличить физическую активность у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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В исследовании приняли участие 1062 человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным риском их развития. Средний возраст участников составил 67 лет, а треть из них имели годовой семейный доход менее 50 тысяч долларов, сообщает Circulation.

Участникам предложили определить желаемое увеличение ежедневного количества шагов, а затем их случайным образом разделили на четыре группы. В каждой группе применялись различные подходы, включая игровые элементы и денежные стимулы.

Результаты показали, что во всех группах физическая активность участников увеличилась, как минимум, на 10%. Особенно интересным оказался факт, что в группе, где участники получали еженедельные бонусы в размере 1308 рублей, также наблюдалось увеличение физической активности.