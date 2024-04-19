Откройте секреты своей личности: что ваша интроверсия говорит о вашем ментальном здоровье

Исследование проведенное коллективом ученых из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна выявило, что люди с определенными характеристиками личности, такими как интроверсия или невротизм, более подвержены депрессии.
Ученые проанализировали данные, полученные из более чем 1500 психологических опросников, заполненных добровольцами в возрастном диапазоне от шести до 85 лет. Оценка эмоциональной стабильности и склонности к импульсивности, общительности, открытости или, наоборот, спокойствию и уединению была проведена в рамках этого тестирования.
Результаты подтвердили, что у интровертов и людей с высоким уровнем невротизма чаще наблюдалось развитие депрессивных состояний. Интроверсия определяется как тип личности, ориентированный на внутренние переживания, тогда как невротизм характеризуется склонностью к эмоциональной нестабильности и тревоге.
Особенно ярко связь между этими характеристиками и депрессией проявляется у подростков, что вероятно объясняется недостаточным созреванием префронтальной коры головного мозга и возможным усилением некоторых черт характера в этом возрасте.
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