Новый шокирующий прогноз: сколько времени осталось до того, как Мировой океан поглотит наши города

Американские исследователи обнаружили, что резкое повышение средней температуры воздуха на планете приведет к серьезному увеличению уровня воды в Мировом океане.
Согласно данным, опубликованным на научном портале phys. org, значительное глобальное потепление приведет к катастрофическому росту уровня мировых вод.
Прогнозы специалистов указывают на то, что через несколько десятилетий температурные показатели возрастут настолько, что ледники начнут быстро таять. Вследствие этого уровень воды ежегодно будет увеличиваться на полсантиметра.
Подобные изменения могут наступить уже через 40 лет, если страны мира не примут меры по борьбе с глобальным потеплением и его причинами, вызывающими экологические проблемы.
Более катастрофические последствия таяния льдов могут наступить при повышении средней температуры воздуха на 2 °C. В таком случае льды Антарктики начнут таять со значительной скоростью, что приведет к ежегодному росту уровня воды в Мировом океане на 0,17 сантиметра.
Это может вызвать многочисленные наводнения и другие стихийные бедствия.
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