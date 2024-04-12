Новый шокирующий прогноз: сколько времени осталось до того, как Мировой океан поглотит наши города

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Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи обнаружили, что резкое повышение средней температуры воздуха на планете приведет к серьезному увеличению уровня воды в Мировом океане.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Согласно данным, опубликованным на научном портале phys. org, значительное глобальное потепление приведет к катастрофическому росту уровня мировых вод.

Прогнозы специалистов указывают на то, что через несколько десятилетий температурные показатели возрастут настолько, что ледники начнут быстро таять. Вследствие этого уровень воды ежегодно будет увеличиваться на полсантиметра.

Подобные изменения могут наступить уже через 40 лет, если страны мира не примут меры по борьбе с глобальным потеплением и его причинами, вызывающими экологические проблемы.

Более катастрофические последствия таяния льдов могут наступить при повышении средней температуры воздуха на 2 °C. В таком случае льды Антарктики начнут таять со значительной скоростью, что приведет к ежегодному росту уровня воды в Мировом океане на 0,17 сантиметра.

Это может вызвать многочисленные наводнения и другие стихийные бедствия.