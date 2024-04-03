С помощью редактирования ДНК выведены микробы для изготовления окрашенного текстиля

Британские биотехнологи вывели бактерии, вырабатывающие окрашенные целлюлозные волокна. Результатами первых удачных опытов учёные поделились на страницах Nature Biotechnology.
Объектом эксперимента стали микроорганизмы вида Komagataeibacter rhaeticus, способные производить волокна так называемой бактериальной целлюлозы — аналога растительного полимера, из которого состоит бумага и хлопчатобумажный текстиль, — в достаточных количествах.
Исследователи под руководством профессора Имперского колледжа Лондона Томаса Эллиса поменяли структуру ДНК бактерий так, чтобы они продуцировали модифицированную версию фермента Tyr1, отвечающего за выработку эумеланина — природного пигмента, которым окрашены волосы людей, шерсть животных и перья птиц.
В экспериментах модифицированные бактерии выделяли листы и нити угольно-чёрного цвета, причём очень стойкого, способного сохраняться не менее трёх лет.
"Подобным образом можно окрашивать ткани не только в чёрный цвет, как сделали мы в нашем эксперименте, но и в другие тона, доступные для природных пигментов, в том числе красный, пурпурный и синий", — заверили учёные.
Потом они отредактировали другой ген, влияющий на скорость выработки эумеланина в зависимости от освещённости. Это дало возможность делать ткань с узорами, проецируя изображение на ёмкость с биомассой.
Бактериальная целлюлоза широко применяется в науке и промышленности, а благодаря разработке ткань можно будет использовать и в производстве одежды, потому что она не требует окрашивания.
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