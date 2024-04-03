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С помощью редактирования ДНК выведены микробы для изготовления окрашенного текстиля

Выведены бактерии, производящие окрашенный текстиль

1:37
Наука

Британские биотехнологи вывели бактерии, вырабатывающие окрашенные целлюлозные волокна. Результатами первых удачных опытов учёные поделились на страницах Nature Biotechnology.

Выведены бактерии, производящие окрашенный текстиль
Фото: Flickr by DanaK~WaterPenny is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Объектом эксперимента стали микроорганизмы вида Komagataeibacter rhaeticus, способные производить волокна так называемой бактериальной целлюлозы — аналога растительного полимера, из которого состоит бумага и хлопчатобумажный текстиль, — в достаточных количествах.

Исследователи под руководством профессора Имперского колледжа Лондона Томаса Эллиса поменяли структуру ДНК бактерий так, чтобы они продуцировали модифицированную версию фермента Tyr1, отвечающего за выработку эумеланина — природного пигмента, которым окрашены волосы людей, шерсть животных и перья птиц.

В экспериментах модифицированные бактерии выделяли листы и нити угольно-чёрного цвета, причём очень стойкого, способного сохраняться не менее трёх лет.

"Подобным образом можно окрашивать ткани не только в чёрный цвет, как сделали мы в нашем эксперименте, но и в другие тона, доступные для природных пигментов, в том числе красный, пурпурный и синий", — заверили учёные.

Потом они отредактировали другой ген, влияющий на скорость выработки эумеланина в зависимости от освещённости. Это дало возможность делать ткань с узорами, проецируя изображение на ёмкость с биомассой.

Бактериальная целлюлоза широко применяется в науке и промышленности, а благодаря разработке ткань можно будет использовать и в производстве одежды, потому что она не требует окрашивания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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