Чтение книг и заикание связаны между собой: ученые обнаружили необычную корреляцию

JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование было проведено с целью изучения частоты заикания среди взрослых, страдающих трудностями в чтении, и выявления возможной связи между их речевыми навыками и навыками чтения.

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В ходе исследования было обнаружено, что примерно 18% участников имели признаки заикания, что существенно превышает оцененный уровень заикания в общей популяции, который составляет всего около 1%. Это указывает на то, что у взрослых с трудностями в чтении риск развития заикания значительно выше, сообщает Journal of Learning Disabilities (JLD).

Интересно отметить, что хотя результаты стандартизированных оценок чтения не показали существенных различий в навыках чтения между взрослыми, страдающими трудностями в чтении, и теми, кто не страдает этой проблемой, исследователи обнаружили, что у первой группы возникают сложности в координации различных аспектов чтения.

Эти результаты подчеркивают важность дальнейших исследований в данной области и возможную необходимость включения оценки заикания в рамках диагностики и лечения трудностей в чтении у взрослых.