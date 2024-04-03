Чтение книг и заикание связаны между собой: ученые обнаружили необычную корреляцию

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JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых

1:07
Наука

Новое исследование было проведено с целью изучения частоты заикания среди взрослых, страдающих трудностями в чтении, и выявления возможной связи между их речевыми навыками и навыками чтения.

JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе исследования было обнаружено, что примерно 18% участников имели признаки заикания, что существенно превышает оцененный уровень заикания в общей популяции, который составляет всего около 1%. Это указывает на то, что у взрослых с трудностями в чтении риск развития заикания значительно выше, сообщает Journal of Learning Disabilities (JLD).

Интересно отметить, что хотя результаты стандартизированных оценок чтения не показали существенных различий в навыках чтения между взрослыми, страдающими трудностями в чтении, и теми, кто не страдает этой проблемой, исследователи обнаружили, что у первой группы возникают сложности в координации различных аспектов чтения.

Эти результаты подчеркивают важность дальнейших исследований в данной области и возможную необходимость включения оценки заикания в рамках диагностики и лечения трудностей в чтении у взрослых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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