Солнечный апокалипсис 2024: как защититься от атаки Солнца

Согласно ученым, текущий год приходится на период максимальной активности Солнца. Мощность его излучения изменяется циклично, и периодически планета испытывает заметные последствия этого процесса. Даниэль Медиавилла, популяризатор науки, в своем блоге для испанского издания El Pais, задается вопросом о том, что ждать на этот раз.
Давно известно о негативном влиянии избыточной солнечной радиации на здоровье людей, однако это воздействие распространяется на все живое и неживое на Земле. Особенно подвержены магнитным бурям электросети и средства связи, включая компьютеры и другие цифровые технологии.
По мнению экспертов, предстоящие мощные солнечные вспышки могут нанести серьезный ущерб мировым технологиям: нарушить работу спутников и земных служб связи, а также повредить электросети.
Прецеденты таких событий были зафиксированы еще давно. В 1859 году геомагнитная буря нарушила работу телеграфных линий. А в 1989 году солнечное вспышка привела к сбою электросети в канадской провинции Квебек, лишив 6 миллионов человек электричества на 12 часов. Это привело к нарушению работы крупной канадской фондовой биржи и огромным финансовым потерям.
В наше время японский астрофизик Фуса Мияке обнаружила феномен, получивший название "событие Мияке". Она обнаружила радиоуглеродные всплески в образцах деревьев, растущих в разных частях мира, а также увеличение концентрации бериллия в ледниках.
Эти явления связаны с гамма-всплесками, взрывами сверхновых, кометами и галактическим космическим излучением, включая экстремальное солнечное излучение. Повторение подобных событий может вызвать серьезные проблемы для человечества.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.