Солнечный апокалипсис 2024: как защититься от атаки Солнца

Ученые предупредили о катастрофе, грозящей из космоса

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно ученым, текущий год приходится на период максимальной активности Солнца. Мощность его излучения изменяется циклично, и периодически планета испытывает заметные последствия этого процесса. Даниэль Медиавилла, популяризатор науки, в своем блоге для испанского издания El Pais, задается вопросом о том, что ждать на этот раз.

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Давно известно о негативном влиянии избыточной солнечной радиации на здоровье людей, однако это воздействие распространяется на все живое и неживое на Земле. Особенно подвержены магнитным бурям электросети и средства связи, включая компьютеры и другие цифровые технологии.

По мнению экспертов, предстоящие мощные солнечные вспышки могут нанести серьезный ущерб мировым технологиям: нарушить работу спутников и земных служб связи, а также повредить электросети.

Прецеденты таких событий были зафиксированы еще давно. В 1859 году геомагнитная буря нарушила работу телеграфных линий. А в 1989 году солнечное вспышка привела к сбою электросети в канадской провинции Квебек, лишив 6 миллионов человек электричества на 12 часов. Это привело к нарушению работы крупной канадской фондовой биржи и огромным финансовым потерям.

В наше время японский астрофизик Фуса Мияке обнаружила феномен, получивший название "событие Мияке". Она обнаружила радиоуглеродные всплески в образцах деревьев, растущих в разных частях мира, а также увеличение концентрации бериллия в ледниках.

Эти явления связаны с гамма-всплесками, взрывами сверхновых, кометами и галактическим космическим излучением, включая экстремальное солнечное излучение. Повторение подобных событий может вызвать серьезные проблемы для человечества.