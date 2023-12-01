Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399

Крупная сеть электроники BestBuy значительно уменьшила цену портативной приставки ASUS ROG Ally. Она оснащена шестиядерным процессором AMD Ryzen Z1. Отмечается, что ретейлер сделал это по своей инициативе, потому что в официальных магазинах ASUS консоль продаётся по первоначальной цене.
Консоль имеет две версии: на базе процессоров AMD Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1. Версия чипа Extreme имеет более высокую вычислительную и графическую производительность. Ценовая разница приставок составляет $100.
Как сообщает портал 3dnews. ru, процессор Ryzen Z1 Extreme предлагает 8 ядер Zen 4, также он оснащён 12 исполнительными блоками графики RDNA 3. Ryzen Z1 имеет 6 ядер и четыре исполнительных блока графики RDNA 3. Обе версии приставки ASUS ROG Ally оснащены экранами с разрешением 1080p.
Рекомендованная цена ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme составляет $699, а версии с чипом Ryzen 1 — $599.
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