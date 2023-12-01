Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Крупная сеть электроники BestBuy значительно уменьшила цену портативной приставки ASUS ROG Ally. Она оснащена шестиядерным процессором AMD Ryzen Z1. Отмечается, что ретейлер сделал это по своей инициативе, потому что в официальных магазинах ASUS консоль продаётся по первоначальной цене.

Фото: BestBuy

Консоль имеет две версии: на базе процессоров AMD Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1. Версия чипа Extreme имеет более высокую вычислительную и графическую производительность. Ценовая разница приставок составляет $100.

Как сообщает портал 3dnews. ru, процессор Ryzen Z1 Extreme предлагает 8 ядер Zen 4, также он оснащён 12 исполнительными блоками графики RDNA 3. Ryzen Z1 имеет 6 ядер и четыре исполнительных блока графики RDNA 3. Обе версии приставки ASUS ROG Ally оснащены экранами с разрешением 1080p.

Рекомендованная цена ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme составляет $699, а версии с чипом Ryzen 1 — $599.