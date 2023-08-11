РАН: уровень солнечной активности достиг двадцатилетнего максимума

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2023 году уровень солнечной активности достиг отметки 160, что стало максимальным значением за последние два десятилетия. Эта информация была опубликована в сообщении от Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Фото: pixabay. com

В текущем году активность Солнца превысила показатели 2012-2014 годов, находившиеся на пике 24-го солнечного цикла. Научные исследователи предполагали, что новый цикл будет менее интенсивным, нежели предыдущий. Однако солнечная активность начала возрастать в 1,5 раза быстрее, чем ожидалось.

Прогнозы оказались не совсем точными. В Лаборатории отметили, что увеличение активности Солнца до настоящего времени не привело к симметричному отклику на Земле. Геомагнитное и радиационное поле вблизи планеты остаются напряжёнными, но не достигли ожидаемых уровней.

Большинство значительных солнечных вспышек этим летом обходили Землю стороной. Увеличение числа солнечных пятен на Солнце на данный момент влечёт за собой лишь рост количества вспышек, но не их силы.

На протяжении текущего цикла пока не наблюдалось действительно мощных взрывов на Солнце. Однако учёные утверждают, что рано или поздно Солнце должно преодолеть и этот барьер. Предварительно быстрая фаза роста активности ожидалась уже в эту осень. Увеличение солнечных индексов до максимальных значений за последние двадцать лет пока лишь подтверждает этот прогноз.

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