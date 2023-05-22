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CNN: спортивная одежда брендов Adidas и Nike таит в себе смертельную опасность

1:31
Наука

В спортивной одежде всемирно известных марок, таких как Adidas и Nike, специалистами Центра гигиены окружающей среды (CEH) зафиксирован очень высокий уровень вещества, которое способствует развитию онкологии. Такой информацией поделился телеканал CNN.

CNN: спортивная одежда брендов Adidas и Nike таит в себе смертельную опасность
Фото: besplatka.ua

Речь идёт о спортивной одежду брендов Adidas, Nike, Fabletics, Champion, Athleta, Patagonia, Sweaty Betty и Kohl's, в которой был выявлен предельно высокий уровень бисфенола A (BPA). Это вещество, получаемое промышленным путём, способствует повышению артериального давления, а также провоцирует сердечные, онкологические заболевания, бесплодие и ожирение.

В результате учёные подали в суд на вышеуказанные марки. По данным специалистов, уровень BPA в спортивной экипировке этих брендов был выше допустимого не менее чем в 40 раз. По этой причине эксперты рекомендуют по окончанию тренировки обязательно снимать спортивную одежду данных производителей, переодеваясь в другую.

По словам профессора-иммунолога Аны Сото, даже небольшая доза BPA, попавшая в организм любым способом, через кожу или перорально, не выводится и накапливается в нём. Врач утверждает, что незначительные концентрации этого вещества увеличивают риск развития различных заболеваний у будущих малышей при условии ношения подобной одежды беременными.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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