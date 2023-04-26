Учёные создали материал, останавливающий артериальное кровотечение за 40 секунд

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Петербургского Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН разработали инновационный материал, который может быстро останавливать кровотечение. По мнению экспертов, он способен успешно конкурировать с популярными западными аналогами, а иногда даже превосходить их, пишет Газета.Ru.

За основу взят хитозан — уникальный материал. Он отлично подходит для использования в медицине благодаря своей низкой токсичности и высокой биосовместимости. Материал также обладает превосходными гемостатическими, бактерицидными и антибактериальными свойствами.

"Хитозан получают при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок", — рассказала главный научный сотрудник Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Вера Кодолова-Чухонцева.

Руководитель лаборатории "Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии" ИБСиБ СПбПУ Владимир Юдин отметил, что на артериальном кровотечении материалу на основе хитозана для остановки крови понадобилось чуть больше 40 секунд, на венозном — 70.

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