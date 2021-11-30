Эффективность вакцин от COVID-19 снизится из-за "омикрона", считают в Moderna

Эффективность существующих вакцин существенно снизится из-за появления омикрон-штамма. Такое мнение высказал глава компании Moderna Стефан Бансель.

По мнению специалиста, имеющиеся сейчас в распоряжении людей вакцины не смогут эффективно справиться с новым омикрон-штаммом, в отличие от первоначальных вариантов коронавируса. Бансель уверен, что на разработку и массовый запуск усовершенствованных вакцин потребуются месяцы.

"Не существует такой реальности, я думаю, где эффективность была бы на таком же уровне… как было со штаммом "дельта". Я думаю, будет значительное падение эффективности. Я просто не знаю, насколько сильным оно будет, потому что нам нужно дождаться данных. Но все учёные, с которыми я разговаривал, считают, что "хорошо не будет", — рассказал Бансель в интервью Financial Times.

Глава Moderna добавил, что положение осложняется очень быстрым распространением нового штамма и большим количеством мутаций в нём. По его мнению, это может вызвать необходимость изменить существующие сегодня вакцины уже в следующем году.

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