Мошенники начали зарабатывать на блокировке в Instagram

Мошенники внедрили новую схему обмана. Они помогают пользователям Instagram заблокировать чью-то страницу, а потом предлагают восстановить доступ к аккаунту за деньги, пишет MotherBoard.

Злоумышленники копируют аккаунт, который собираются взломать, вводят одинаковые данные и публикуют такие же фото. Затем они подают жалобу на оригинальный аккаунт, выдавая его за ненастоящий.

В итоге Instagram блокирует оригинальный профиль. Цена за получение блокировки составляет 60 долларов, а услуги по восстановлению обойдутся пользователям в 3-4 тысячи долларов.

Пользователи отмечают, что уже получали предложения по восстановлению аккаунта сразу после блокировки.

Instagram отреагировал на сообщение MotherBoard и призвал пользователей писать в поддержку при столкновении с новой схемой мошенничества.

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