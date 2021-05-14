Новая технология позволит парализованным людям "писать" на мониторе

Группа американских ученых в сотрудничестве с проектом BrainGate успешно разработала систему, которая может в режиме реального времени переводить когнитивные сигналы нашего мозга, связанные с почерком, в текст на компьютере.

Во время исследования, опубликованного в журнале Nature, участник клинического испытания с повреждением шейного отдела спинного мозга использовал систему для "записи" слов на компьютере со скоростью 90 символов (16 слов) в минуту, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд записи с интерфейсом "мозг-компьютер".

Во время эксперимента от волонтёра требовалось думать только о движениях руки, необходимых для создания написанных букв.

Технология "мышление в текст"

Эта новая система может изменить жизнь людей, у которых есть двигательные нарушения, проблемы с речью или которые каким-то образом не могут общаться с другими.

Эксперты надеются, что технология "мышление в текст" позволит этим людям общаться через тексты, электронные письма, сообщения или любую форму письма, используя только свой мозг.

По словам Джейми Хендерсона, содиректора трансляционной Лаборатории нейронных протезов Стэнфордского университета, BrainGate внес важный вклад в успех этого проекта и разработку интерфейсов "мозг-компьютер". Новая технология представляет собой прорыв из-за рекордной скорости текстовых сообщений.

К слову, в 2012 году компания создала роботизированную руку, управляемую мозгом.

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