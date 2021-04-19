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В Китае обнаружили след крошечного стегозавра

Наука

Палеонтологи обнаружили на территории Китая очень маленький след динозавра. Он был оставлен около 100 млн лет назад, сообщает интернет-портал Phys. org.

В Китае обнаружили след крошечного стегозавра

Специалисты считают, что он принадлежит стегозавру. Любопытно, что размер следа составляет около шести сантиметров. Таким образом, что это самый маленький след стегозавра, известный к настоящему времени. Обычно следы стегозавров достигают 30-80 сантиметров.

Найденный след не является удлинённым, как у крупных особей стегозавров, так как при ходьбе они опирались на пятку. Укороченные следы наблюдались только если динозавр передвигался на двух лапах.

По мнению учёных, молодые особи могли вести себя иначе, чем взрослые. Возможно, они ходили на пальцах.

Конечно, по единственному следу сложно делать выводы об особенностях передвижения древних животных, для этого нужен полный комплект следов.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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