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Открыт новый вид вымерших стрекоз со странной формой головы

Наука

В ходе раскопок, проводившихся в Британской Колумбии и штате Вашингтон, были обнаружены останки насекомых со странной формой головы, не характерной для стрекоз, сообщает "Популярная механика".

Раньше палеонтологи могли подумать, что череп деформировался из-за окаменения останков. Однако оказалось, что останки принадлежат ранее неизвестному виду стрекоз. Их отличительная особенность — форма глаз. Это позволяет выделить данный вид в отдельный подотряд Cephalozygoptera.

Похожие останки насекомых были описаны ещё в XIX учёным Германом Хагеном.

Но он не обратил внимание на форму головы и отнёс их к равнокрылым стрекозам.

По словам учёных, эти стрекозы обитали на территории современного Китая около 10 миллионов лет назад.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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