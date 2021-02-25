В ходе раскопок, проводившихся в Британской Колумбии и штате Вашингтон, были обнаружены останки насекомых со странной формой головы, не характерной для стрекоз, сообщает "Популярная механика".
Раньше палеонтологи могли подумать, что череп деформировался из-за окаменения останков. Однако оказалось, что останки принадлежат ранее неизвестному виду стрекоз. Их отличительная особенность — форма глаз. Это позволяет выделить данный вид в отдельный подотряд Cephalozygoptera.
Похожие останки насекомых были описаны ещё в XIX учёным Германом Хагеном.
Но он не обратил внимание на форму головы и отнёс их к равнокрылым стрекозам.
По словам учёных, эти стрекозы обитали на территории современного Китая около 10 миллионов лет назад.
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