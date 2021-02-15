Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки ранее неизвестного вида рептилии, которая жила 230 млн лет назад. Специалисты считают, что они принадлежат подвиду ринхозавров, населявших Землю во времена древних динозавров, сообщает CTyS-UNLaM.
Находка представляет собой части черепа, челюсти, крестца, позвонков хвоста и фрагмент бедра.
Оказалось, что это останки разных особей.
Палеонтологам удалось определить, что длина рептилий составляло порядка трёх метров. Они передвигались на четырёх лапах, причём задние лапы располагались по бокам, а живот был прижат к земле. На голове у этих рептилий был костлявый клюв, который использовался для переламывания пищи.
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