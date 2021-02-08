На Венере нет следов даже примитивных форм жизни, утверждают российские учёные из Института космических исследований РАН. Специалисты опровергли заявление зарубежных астрономов о том, что на этой планете есть жизнь, сообщает rusargument. ru.
Утверждение о наличии жизни на Венере было основано на том, что на её поверхности есть фосфин. Это вещество выделяется в процессе жизнедеятельности примитивных живых организмов.
Российские учёные изучили данные коллег и обнаружили в них ошибку.
Оказалось, что за фосфин был принят обычный сернистый газ. Причина ошибки, считают российские специалисты, в небывалой спешке.
Обнаружив новое вещество, зарубежные исследователи сразу же заявили об открытии. Если бы они тщательно проверили полученные данные, то сенсационного заявления бы не последовало.
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