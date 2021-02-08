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Российские астрономы опровергли наличие следов жизни на Венере

Наука » Экология » Космос

На Венере нет следов даже примитивных форм жизни, утверждают российские учёные из Института космических исследований РАН. Специалисты опровергли заявление зарубежных астрономов о том, что на этой планете есть жизнь, сообщает rusargument. ru.

Российские астрономы опровергли наличие следов жизни на Венере

Утверждение о наличии жизни на Венере было основано на том, что на её поверхности есть фосфин. Это вещество выделяется в процессе жизнедеятельности примитивных живых организмов.

Российские учёные изучили данные коллег и обнаружили в них ошибку.

Оказалось, что за фосфин был принят обычный сернистый газ. Причина ошибки, считают российские специалисты, в небывалой спешке.

Обнаружив новое вещество, зарубежные исследователи сразу же заявили об открытии. Если бы они тщательно проверили полученные данные, то сенсационного заявления бы не последовало.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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