Российские астрономы опровергли наличие следов жизни на Венере

На Венере нет следов даже примитивных форм жизни, утверждают российские учёные из Института космических исследований РАН. Специалисты опровергли заявление зарубежных астрономов о том, что на этой планете есть жизнь, сообщает rusargument. ru.

Утверждение о наличии жизни на Венере было основано на том, что на её поверхности есть фосфин. Это вещество выделяется в процессе жизнедеятельности примитивных живых организмов.

Российские учёные изучили данные коллег и обнаружили в них ошибку.

Оказалось, что за фосфин был принят обычный сернистый газ. Причина ошибки, считают российские специалисты, в небывалой спешке.

Обнаружив новое вещество, зарубежные исследователи сразу же заявили об открытии. Если бы они тщательно проверили полученные данные, то сенсационного заявления бы не последовало.