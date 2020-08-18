Учёные: агрессия лебедей направлена в основном на сородичей

Учёные пришли к выводу, что агрессивные лебеди не нападают на представителей других популяций. Специалисты утверждают, что птицы могут выражать агрессию только по отношению к своим сородичам. Исследование опубликовано на страницах издания Avian Research.

Наблюдения показывают, что лебеди очень редко проявляют агрессию. Но в ходе экспериментов выяснилось, что такое поведение можно наблюдать и у других пернатых.

Учёные отмечают, что агрессия лебедей не является причиной полного исчезновения или сокращения других популяций. Для того, чтобы это доказать, британские учёные провели эксперимент.

Эксперты целых две зимы наблюдали за двумя озёрами, на которых в холодное время года собираются лебеди и другие птицы. С помощью веб-камер учёные фиксировали случаи проявления агрессии.

Выяснилось, что лебеди, как и другие птицы проявляли агрессию только по отношению к своим сородичам.